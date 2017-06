Seleção feminina ensaia estratégia para o Europeu

Mário Aleixo - RTP 07 Jun, 2017, 09:54 | Seleção Nacional

Francisco Neto lembra que as galesas, que ocupam o 35º posto do"'ranking" mundial, estão acima de Portugal (38º) e que irão colocar desafios mais próximos daqueles que Inglaterra, Escócia e Macedónia apresentarão na fase de grupos do Europeu. Os dois embates particulares estão marcados para quinta-feira e domingo, em Viseu e Mangualde.



"Estes jogos servirão sempre para preparar a nossa seleção, aferir o estado atual da equipa e de algumas jogadoras que poderemos chamar ou não para as 23 escolhas finais. O grau de dificuldade é grande, têm jogadoras de grande valor, muitas jogam no campeonato inglês e registam um crescimento muito grande", explica.



País de Gales o adversário ideal



Na análise de Francisco Neto ao conjunto galês evidencia-se, sobretudo, a dimensão física do oponente e a preocupação com a resposta das suas jogadoras.



"No caso do País de Gales, sabemos que a dimensão física é algo preponderante no seu jogo e isso irá criar um padrão de problemas completamente distinto daquele que as nossas jogadoras normalmente encontram. Iremos preparar a equipa para resolver estes problemas, porque sabemos que vão ser alguns dos problemas que vamos encontrar no Euro", disse.



treiandor pede empenho



Apesar do contexto de fim de época e da perspetiva da inclusão nas 23 eleitas para a fase final do Campeonato da Europa, o técnico da seleção feminina recusa a ideia de relaxamento perante o País de Gales e assevera que as jogadoras "vão dar tudo", caso queiram ser chamadas para a estreia de Portugal nesta competição.



"Fala-se do Europeu desde outubro. Mas, acima de tudo, há muita seriedade no que se faz. Não interessa nada pensar no Europeu. Se não tivermos uma boa prestação e ao mais alto nível com o País de Gales, poderão não chegar ao patamar das 23. Temos uma base de recrutamento de cerca de 35/40 atletas e iremos manter esse grupo, do qual irão sair as 23 finalistas", recorda.



Aposta numa surpresa



Paralelamente, a estreia de Portugal na prova e os bons resultados recentes da seleção levam Francisco Neto a admitir que a seleção lusa possa ser vista pelas outras equipas como uma possível candidata a uma surpresa no Campeonato da Europa.



"Conquistámos o respeito dos nossos adversários. Na fase de grupos e durante o apuramento fomos sentindo que as equipas cada vez mais nos respeitavam. Contra nós, as outras seleções acabaram por não rodar muito a equipa e isso é também um sinal de respeito", finaliza.



