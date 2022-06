Seleção feminina inicia preparação para Europeu com "espírito de grupo fantástico"

"O espírito do grupo está fantástico, não podia estar melhor. É uma oportunidade única podermos estar aqui a representar ao mais alto nível o nosso país, por isso cada uma de nós está superorgulhosa por fazer parte deste grupo", explicou, citada numa nota publicada no sítio 'online' da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Segundo a médio do Sporting de Braga, este "primeiro dia muito feliz", em Oeiras, distrito de Lisboa, levará a um caminho que querem "que seja o mais longo possível" rumo ao campeonato da Europa.



No Europeu, terão pela frente Suécia, Países Baixos e Suíça, mas antes da partida para solo inglês, em 03 de julho, a equipa das 'quinas' realiza três jogos de preparação: duplo confronto com a Grécia, em 22 e 25 de junho, e com a Austrália, em 28.



"Agora temos a oportunidade de viver o sonho. Vamos, acima de tudo, desfrutar do momento, que é incrível, e fazer tudo para irmos o mais longe possível. Fizemos história com a presença no último Europeu e agora queremos continuar a fazer", declarou Dolores Silva.



Na terça-feira, Portugal volta aos treinos na Cidade do Futebol, sob as ordens do selecionador Francisco Neto, com duas sessões de trabalho, já depois de concluídos os exames médicos, hoje iniciados.