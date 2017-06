Seleção feminina perde jogo de preparação com País de Gales

Lusa 08 Jun, 2017, 18:35 / atualizado em 08 Jun, 2017, 18:45 | Seleção Nacional

Eficácia total das galesas, que, nos dois remates que fizeram à baliza portuguesa, marcaram por Hayley Ladd, aos 43 minutos, e por Georgia Evans, aos 78, com Cláudia Neto, de penalti, aos 88 minutos, a reduzir para Portugal.

Portugal dominou toda a primeira parte, com mais posse de bola e a jogar mais tempo no meio campo adversário, mas foi uma seleção pouco rematadora.

Pela frente, a equipa nacional encontrou uma sólida defesa galesa, fisicamente forte, que não deu grandes hipóteses às jogadoras lusas em rematar à baliza de Laura O´Sullivan.

Do outro lado, a guarda-redes portuguesa Jamila Marreiros estava a ter uma tarde descansada até aos 43 minutos, quando Hayley Ladd correu muitos metros em direção à baliza lusa e desferiu um remate de longe, ao ângulo, sem defesa para a guarda-redes nacional.

Na segunda parte, a toada do jogo manteve-se, com o País de Gales a voltar a marcar na segunda vez em que atacou com perigo a baliza de Portugal. Uma incursão pela esquerda, um cruzamento largo e, ao segundo poste, sem marcação, Georgia Evans fez o segundo golo, aos 78 minutos.

Com Francisco Neto a apostar no reforço da sua linha avançada, com as entradas de Jéssica Silva, Vanessa Marques e Diana Silva, Portugal, por Cláudia Neto, a melhor entre as jogadoras lusas, `ganhou´ um penálti aos 88 minutos, por mão na bola de uma defesa galesa. Na transformação, a capitã da seleção das `quinas´ não desperdiçou, e fez o 2-1 final.

Destaque ainda para Joana Marchão que entrou aos 88 minutos e fez a estreia na seleção A de Portugal.