Seleção feminina portuguesa já treinou no relvado e com grupo completo

Desde que chegou à Nova Zelândia, onde disputará dentro de uma semana o jogo do play-off intercontinental de apuramento para o Mundial2023, Portugal apenas conseguiu treinar-se no sábado e ainda sem o grupo completo.



O ciclone Gabrielle deixou o país debaixo da pior tempestade dos últimos anos, levando ao cancelamento de voos e à chegada tardia das internacionais Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Joana Marchão e Inês Pereira, na terça-feira, e de Andreia Jacinto, apenas hoje.



Foi já com o grupo completo que o selecionador Francisco Neto pôde realizar o segundo treino em Hamilton, com a equipa a preparar o play-off e o jogo particular com a Nova Zelândia, já na sexta-feira.



A avançada do Sporting Diana Silva foi hoje a voz da satisfação da equipa pelo regresso ao trabalho de campo, depois de vários dias de ginásio.



“É muito bom poder voltar a treinar assim. Já estávamos a precisar, também para nos ambientarmos às condições que vamos encontrar. Foi um treino encarado com muita alegria”, manifestou a jogadora à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



Diana Silva, presença regular nas escolhas da seleção, encara, para já, o jogo de preparação com a Nova Zelândia como uma “vantagem” e a melhor receita que a equipa pode ter para o que vem a seguir.



"É uma vantagem preparar-nos num jogo assim, frente a uma equipa forte como a Nova Zelândia. Vai ser muito importante na nossa preparação", argumentou a jogadora de 27 anos, que disse não ter preferências para o jogo de apuramento.



Portugal tenta a qualificação inédita para um campeonato do mundo em jogo a disputar em 22 de fevereiro no Stadium Waikato, em Hamilton, diante do vencedor do duelo entre Camarões e Tailândia, que se defrontam no sábado.



A equipa das ‘quinas’ procura garantir uma das últimas três vagas na fase final do Mundial, que irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.