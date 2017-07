Seleção feminina tem o seu "maior teste" de sempre

Mário Aleixo - RTP 27 Jul, 2017, 08:08 / atualizado em 27 Jul, 2017, 08:35 | Seleção Nacional

Portugal terá o seu terceiro jogo no Grupo D do Europeu, a decorrer na Holanda, depois de na estreia ter perdido com a Espanha (2-0), em Doetinchem, e no segundo encontro ter vencido a Escócia (2-1), em Roterdão.



A equipa das quinas chegou a este Europeu com o mais baixo"'ranking" da FIFA (38ª) entre as 16 finalistas, e muito atrás de Espanha (13ª), Inglaterra (5ª) e Escócia (21ª).



Num jogo transmitido pela RTP 1, a partir das 19h45, a seleção tenta um histórico apuramento para os quartos de final do Europeu perante a Inglaterra, uma das melhores seleções do mundo.



A equipa nacional só deverá fazer uma alteração no "onze" incial com a inclusão de Suzane Pires.



O treinador nacional, Francisco Neto, sabe que vai ser, como disse, "o maior teste que já tivemos no futebol feminino português... as jogadoras têm dado resposta. Deixa-nos orgulhosos aquilo que já fizemos".





O Europeu tem sido uma conquista histórica para o futebol feminino, primeiro com o apuramento inédito e depois com a primeira vitória, num jogo em que Carolina Mendes, aos 27 minutos, fez o primeiro golo.A número 19 da seleção portuguesa Amanda da Costa, um dos elementos preponderantes no meio-campo nacional, também antecipou muitas dificuldades no jogo com as inglesas.A seleção entra nesta última jornada com os mesmos três pontos da Espanha, enquanto a Inglaterra contabiliza seis e a Escócia ainda não pontuou.O jogo, agendado para o Estádio Willem II, em Tilburgo, terá arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.