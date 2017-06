Seleção ganha fôlego em treino de recuperação

Mário Aleixo - RTP 22 Jun, 2017, 10:03 / atualizado em 22 Jun, 2017, 10:03 | Seleção Nacional

Os titulares da seleção portuguesa de futebol na vitória frente à Rússia (1-0), na quarta-feira, estiveram ausentes do último treino em Moscovo, realizado esta manhã, incluindo Raphaël Guerreiro que prossegue os exames para avaliar a gravidade da lesão.



O lateral esquerdo do Borussia Dortmund foi substituído no embate frente aos russos, da segunda jornada do Grupo A da Taça das Confederações, devido a uma possível fratura no pé esquerdo.



O capitão Cristiano Ronaldo, autor do golo da vitória, e os outros nove titulares estiveram em recuperação na unidade hoteleira que alberga a equipa das quinas, enquanto o selecionador Fernando Santos orientava o derradeiro apronto antes da viagem até São Petersburgo, marcada para as 14h30 de Lisboa.



Os suplentes utilizados frente à Rússia Eliseu, Danilo e Gelson Martins integraram o grupo de 12 às ordens do selecionador, que, nos 15 minutos abertos à comunicação social, realizaram exercícios de aquecimento com bola, presenciados pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e outros membros da direção federativa.



Portugal, campeão da Europa, e México lideram o agrupamento, com quatro pontos, mais um do que a Rússia, enquanto a Nova Zelândia ainda não pontuou.



Depois do empate frente aos mexicanos (2-2) e a vitória diante dos russos (1-0), Portugal defronta a Nova Zelândia, no sábado, às 16h00, numa partida em que poderá confirmar a passagem às meias-finais da Taça das Confederações.