Seleção inicia preparação de jogos particulares

No apronto, marcado para a Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos deverá contar com 24 dos 25 convocados para estes amigáveis, entre os quais os defesas Luís Neto e Mário Rui (só deve chegar esta terça-feira), que foram chamados para os lugares de Fábio Coentrão e Ruben Dias.



A equipa das quinas inicia o treino às 11h00, numa sessão que terá os seus primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



Portugal defronta o Egito na sexta-feira, em Zurique, e a Holanda três dias depois, em Genebra, naqueles que serão os últimos particulares antes de Fernando Santos divulgar os convocados para o Mundial2018.



Depois destes, Portugal já tem agendados mais três jogos de preparação para o Mundial, em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, em 2 de junho, na Bélgica, e em 7 de junho, com a Argélia, em solo luso.



A comitiva lusa parte para a Rússia em 9 junho e estreia-se no Mundial2018 no dia 15, frente à Espanha. Cinco dias depois, mede forças com Marrocos e em 25 com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do Grupo B.