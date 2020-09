Seleção lusa continua defesa do título em Solna

A seleção lusa iniciou a defesa do troféu com um expressivo triunfo sobre a Croácia, por 4-1, no Estádio do Dragão, no Porto, num encontro em que não contou com o seu `capitão` e maior `estrela`, Cristiano Ronaldo, a recuperar de um problema físico.

O avançado deverá regressar no encontro em Solna, nos arredores de Estocolmo, onde há sete anos carimbou uma das melhores exibições com a camisola das `quinas`, quando aplicou um `hat-trick` no triunfo por 3-2, que valeu o apuramento para a fase final do Mundial de 2014, disputado no Brasil.

No Friends Arena, Ronaldo pode bater novo recorde, mais uma vez a nível de golos, já que tem 99 e está apenas a um de alcançar a centena com Portugal, marca apenas registada na história do futebol mundial por Ali Daei, que fez 109 ao serviço do Irão, entre 1993 e 2006.

O regresso do `capitão` irá obrigar o selecionador Fernando Santos a mexer no ataque da formação portuguesa, numa decisão que promete ser bem difícil, já que João Félix e Diogo Jota, titulares, fizeram os seus primeiros golos com a seleção nacional frente à Croácia, enquanto André Silva, suplente utilizado, também registou o seu nome na lista dos marcadores.

Na baliza, Anthony Lopes foi a surpresa frente à Croácia, destronando o titularíssimo Rui Patrício, situação que se deverá manter, já que, como o próprio Fernando Santos explicou, o guarda-redes do Lyon está com mais ritmo de competição.

O quarteto defensivo dificilmente sofrerá alterações, embora o mesmo não aconteça no meio-campo, com Fernando Santos a poder querer reforçar esse setor na luta pela posse de bola, com a entrada de André Gomes, Rúben Neves ou até Sérgio Oliveira, que foi lançado nos minutos finais frente à Croácia.

Por seu lado, a Suécia foi derrotada em casa na jornada inaugural do Grupo 3 da Liga A, com a França (1-0), e está, praticamente, proibida de perder com Portugal para continuar a ter esperanças de alcançar a qualificação para a fase final da Liga das Nações. Apenas o primeiro lugar de cada agrupamento garante a passagem à `final four`.

O Suécia-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa) de terça-feira.