Seleção lusa feminina de futsal perde com Espanha pela margem mínima

O jogo, disputado no pavilhão dos Desportos de Jaraiz de la Vera, Cáceres, tinha Portugal na frente do marcador ao intervalo, por 2-1.



Portugal entrou mais forte na partida, pressionou muito e conseguiu colocar-se em vantagem com golos de Carla Vanessa (seis minutos) e Cátia Morgado (19).



Numa recuperação de bola, Sara Ferreira fugiu às adversárias e isolou Carla Vanessa na cara da guarda-redes, para esta finalizar com êxito. Já Cátia Morgado marcou numa recarga das lusas, segundos depois de entrar em campo.



Nos últimos segundos da primeira parte, um golo em contra-ataque de Melli deu ânimo à equipa espanhola.



Na segunda parte, a Espanha empatou rapidamente, com o golo de Irene Samper (23).



As lusas não conseguiram deter a reviravolta ante as campeãs europeias em título, com o golo, a um minuto do fim, marcado por Sotelo, na conclusão de uma jogada de insistência.



Luis Conceição, treinador da equipa lusa, considera que "o resultado não ilustra o equilíbrio que se viu no jogo".



"Acabámos por perder, mas o jogo foi bastante dividido. Tivemos momentos muito bons, em que estivemos por cima e mostrámos as nossas qualidades e uma grande organização. Chegámos ao intervalo em vantagem por conta dessa postura, mas cometemos erros na segunda parte que a Espanha soube aproveitar, e é verdade que elas também foram felizes com o golo que marcaram mesmo no fim", comentou Luís Conceição.



As duas seleções reencontram-se já nesta quarta-feira, à mesma hora e no mesmo local.