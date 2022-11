Seleção Nacional de futebol aterrou em Doha no Catar

A seleção espera regressar só depois de 18 de dezembro, depois de uma competição que se espera de sucesso no Catar.

À chegada um dos centros das atenções é o capitão português Cristiano Ronaldo, que tem estado, nos últimos meses, envolvido em várias polémicas no Manchester United, e que se intensificaram com a entrevista concedida ao jornalista inglês Piers Morgan, transmitida esta semana, onde teceu críticas ao clube e treinador.



Este sábado decorre o primeiro treino dos 26 atletas escolhidos por Fernando Santos. A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.



A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o Grupo A, e termina em 18 de dezembro.