Seleção Nacional faz primeiro estágio pós-Mundial2018 sem Ronaldo

Lusa Comentários 03 Set, 2018, 08:29 / atualizado em 03 Set, 2018, 08:30 | Seleção Nacional

O avançado da Juventus ficou de fora dos 24 convocados do Selecionador Fernando Santos, para se adaptar ao novo clube, numa lista que integra quatro estreantes, casos de Gedson Fernandes, Cláudio Ramos, Pedro Mendes e Sérgio Oliveira.



A equipa das 'quinas' vai cumprir o primeiro treino da concentração, a partir das 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois de um jogador abordar os primeiros encontros depois do Mundial2018, em conferência de imprensa.



Além de Cristiano Ronaldo, o selecionador luso abdicou de Ricardo Quaresma (Besiktas), João Mário e João Moutinho (Wolverhampton), Adrien Silva (Leicester), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscovo), Ricardo Pereira (Leicester), José Fonte (Lille), Bruno Alves (Parma) e Anthony Lopes (Lyon), que estiveram no Mundial2018,.



Fernando Santos promoveu o regresso de João Cancelo (Juventus), Luís Neto (Zenit São Petersburgo), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruma (Leipzig) e Rony Lopes (Mónaco).







Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).



- Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), Luis Neto (Zenit São Petersburgo, Rus), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pedro Mendes (Montpellier, Fra), Pepe (Besiktas, Tur), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Rúben Dias (Benfica).



- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis, Esp).



- Avançados: André Silva (Sevilha, Esp), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (Leipzig, Ale), Gelson Martins (Atlético de Madrid, Esp), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Rony Lopes (Mónaco, Fra).