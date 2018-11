Seleção portuguesa de futebol feminino empata 0-0 com o País de Gales

Lusa Comentários 13 Nov, 2018, 17:41 | Seleção Nacional

Depois da derrota por 1-0 frente aos Estados Unidos e do triunfo pela mesma margem, contra esta seleção galesa, o desafio na Cova da Piedade poderia ter tido vários golos lusos, mas a falta de eficácia 'estragou' a boa exibição de Portugal.



A equipa de Francisco Neto mostrou-se mais determinada e objetiva no primeiro tempo, quase sempre instalada no meio-campo da equipa adversária, que esteve muito perto de sofrer o golo, primeiro por Andreia Norton, aos 16 minutos, e depois, através de Dolores Silva, aos 29.



Portugal voltou dos balneários da mesma forma que deixou o relvado, em 'cima' do adversário, e a querer chegar rapidamente à vantagem, mas sem resultados práticos, num jogo em que as galesas terminaram com 10 jogadoras, devido à expulsão de Green, aos 90+3 minutos.



Os remates falhados nos primeiros 45 minutos, um 'anulado' em cima da linha de golo e outro salvo com uma grande defesa da guarda-redes O´Sullivan, acabaram por custar caro às portuguesas, que não conseguiram sair do nulo até final.







Jogo realizado no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade.



Portugal -- País de Gales, 0-0.







Equipas:



- Portugal: Patrícia Morais, Ana Leite, Diana Gomes (Carole Costa, 46), Sílvia Rebelo, Dolores Silva, Mónica Mendes (Telma Encarnação, 75), Andreia Norton, Tatiana Pinto, Vanessa Marques, Carolina Mendes (Diana Silva, 46) e Jéssica Silva.



(Suplentes: Inês Pereira, Matilde Fidalgo, Vânia Duarte, Laura Luís, Ana Capeta, Fátima Pinto, Anita Santos, Monique Gonçalves, Rute Costa, Telma Encarnação, Diana Silva e Carole Costa.



Selecionador: Francisco Neto.



País de Gales: O'Sullivan, Ingle, Morgan (Wynne, 46), Lawrence, Evans (Roberts, 46), Ward (Nolan, 76), Ladd, Powell (Harding, 30), Hughes (Estcourt, 61), James e Green.



(Suplentes: Roberts, Nolan, Harding, Skinner, Wynne, Cori Williams, Estcourt, Miles, Isaac, Clark, Chole Williams e Gibbon).



Selecionador: Jayne Ludlow.







Árbitra: Gyongyi Krisztina Gaal (Hungria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Green (09 e 90+3) e Tatiana Pinto (88).



Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Green (90+3).



Assistência: cerca de 350 espetadores.