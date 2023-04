Seleção portuguesa de futsal triunfa no primeiro de dois particulares com Itália

Tiago Brito (04 minutos), o debutante Carlos Monteiro (21) e Pany Varela (31) marcaram os golos dos atuais campeões mundiais e bicampeões da Europa frente aos transalpinos, vencedores da principal prova continental de seleções por duas vezes, em 2003 e 2014.



Os dois conjuntos reencontram-se no domingo, às 20:00, em Vila do Conde, numa altura em que estão a aguardar pelo sorteio da Ronda de Elite de qualificação europeia para a 10.ª edição do campeonato do mundo, cujas datas e localização continuam por designar.



Um mês depois de ter culminado o Grupo 4 da Ronda Principal com um pleno de vitórias sobre Lituânia e Bielorrússia, Portugal retornou à ação com os estreantes Diogo Santos, Edmilson Sá ‘Kutchy’, Rúben Teixeira e Carlos Monteiro para o último estágio da época.



Esse quarteto foi sendo gradualmente lançado pelo selecionador Jorge Braz durante um duelo em que o capitão Bruno Coelho começou a coroar a sua 150.ª internacionalização logo aos quatro minutos, quando desmarcou na direita Tiago Brito para o golo inaugural.



Sem a fasquia de gerações passadas, a ‘squadra azzurra’ deu réplica através dos ítalos-brasileiros Alex Merlim, que atua no Sporting, Gabriel Motta e Marcelo Padilha, em ‘tiros’ negados pelo guarda-redes Edu, que viu o homólogo Jurij Bellobuono impor-se a Afonso Jesus, Tiago Brito ou Pany Varela no extremo oposto da quadra a caminho do intervalo.



Portugal desfez essa toada nivelada e voltar a agitar o marcador nos primeiros instantes da etapa complementar, com Zicky a receber de Pany e a tocar de calcanhar para Carlos Monteiro eternizar da melhor maneira o dia de estreia pela seleção na sua cidade natal.



A Itália tomou maiores riscos a partir dos 28 minutos, com Alex Merlim a assumir o papel de guarda-redes avançado, mas os anfitriões continuaram a carregar por Zicky e Pany, autor do 3-0, aos 31 minutos, na sequência de uma transição solicitada por Hugo Neves.



A organização defensiva dos lusos continuou a limitar as possibilidades transalpinas de encurtar distâncias, à exceção de um par de tentativas de Merlim, que viu Gabriel Motta falhar a recarga, e do capitão Carmelo Musumeci, ambas sustidas pelo suplente André Correia, que, a segundos do fim, atirou de baliza a baliza e o esférico resvalou no poste.







Jogo no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, em Vila do Conde.



Portugal - Itália, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Tiago Brito, 04 minutos.



2-0, Carlos Monteiro, 21.



3-0, Pany Varela, 31.







Equipas:



- Portugal: Edu, André Coelho, Zicky Té, Bruno Coelho e Tiago Brito. Jogaram ainda André Correia, Diogo Santos, Afonso Jesus, Carlos Monteiro, Hugo Neves, Erick Mendonça, Edmilson Sá ‘Kutchy’, Pany Varela, Rúben Teixeira e Gonçalo Sobral.



Selecionador: Jorge Braz.



- Itália: Jurij Bellobuono, Carmelo Musumeci, Alex Merlim, Gabriel Motta e Cristopher Cutrupi. Jogaram ainda Gennaro Galletto, Lorenzo Etzi, Gabriel Pazetti, Antonino Isgrò, Francesco Liberti, Enrico Donin e Marcelo Padilha.



Selecionador: Massimiliano Bellarte.







Árbitros: Cristiano Santos e Eduardo Coelho.



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 1.300 espetadores.