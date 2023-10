Seleção portuguesa de sub-19 goleia Ilhas Faroé

Portugal, a explorar a profundidade para chegar à baliza das Ilhas Faroé, instalou-se no meio campo do adversário e, com naturalidade, os golos acabaram por surgir.Rafael Nel abriu o marcador e Duarte Oliveira (duas vezes), João Rêgo (de grande penalidade), Fábio Jaló e André Oliveira marcaram os restantes golos da formação lusa, que volta a entrar em ação no domingo, diante da Escócia.A seleção portuguesa, vice-campeã europeia, encontra-se a preparar a participação na Ronda de Elite de acesso ao Europeu de 2024.A Ronda de Elite, a disputar na primavera do próximo ano, irá decidir as 15 equipas que se juntarão à anfitriã Irlanda do Norte na fase final do Euro2024, a disputar entre 15 e 28 de julho, que servirá também de apuramento para o Mundial sub-20 de 2025.