Seleção portuguesa de sub-20 volta a disputar Torneio de Toulon

Lusa 08 Fev, 2018, 15:08 / atualizado em 08 Fev, 2018, 15:08 | Seleção Nacional

De acordo com o sítio oficial da prova na Internet, a formação comandada por José Guilherme vai ser uma das 12 equipas no torneio francês, que vai ser disputado ente 26 de maio e 09 de junho.



A equipa das 'quinas' venceu a prova em 1992, 2001 e 2003, tantos quantos soma a Colômbia num historial de 16 campeões liderada pela França (12), seguida de Brasil (oito) e Inglaterra (detentora do troféu, com cinco). Portugal chegou ainda quatro vezes à final, em 1994, 1997, 2000 e 2005.



Em 2016, Portugal, então orientado por Edgar Borges, terminou no terceiro lugar, ao vencer a República Checa por 3-2 no desempate através de grandes penalidades, após o empate 1-1 no tempo regulamentar.