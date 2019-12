Seleção portuguesa feminina de futsal vence Rússia em jogo particular

Depois do nulo verificado ao intervalo, a equipa portuguesa entrou melhor na segunda parte e adiantou-se aos 26 minutos, através de Maria Pereira, tendo, aos 28 e 29, chegado aos 3-0, com golos de Lídia Moreira e de Cátia Morgado, respetivamente. As russas ainda reduziram para 3-2 na fase final, com tentos de Fifó, aos 36, na própria baliza, e de Samoilova, aos 39.", disse no final Lídia Moreira, em declarações ao site da Federação portuguesa.

O segundo encontro entre Portugal e Rússia está agendado para as 20h00 desta quarta-feira, igualmente em Albufeira.