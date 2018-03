Seleção portuguesa parte para o Mundial da Rússia a 9 de junho

Lusa Comentários 09 Mar, 2018, 15:38 / atualizado em 09 Mar, 2018, 15:38 | Seleção Nacional

Em reunião preparatória do `staff` federativo com jornalistas representantes dos `media` portugueses, esse foi o principal detalhe logístico revelado sobre o programa da seleção das `quinas`.

Antes da partida, e já em estágio para a fase final, Portugal cumpre três particulares, dois em solo luso, a 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, e a 07 de junho, com a Argélia, e um na Bélgica, com a seleção local, a 02 de junho.

Na Rússia, o técnico Fernando Santos vai trabalhar com a equipa no centro de treinos do Saturn, situado em Kreatovo, a cerca de 50 quilómetros de Moscovo, que conta com três campos de futebol (dois relvados e um sintético), ginásio e alojamento, o que permite evitar deslocações de autocarro para os treinos.

O centro de estágio tem a cerca de 10 quilómetros o Aeroporto Internacional Jukovsky, que a comitiva lusa vai utilizar para se deslocar para os jogos, sendo certo que regressa à base após cada desafio do Mundial.

Portugal estreia-se a 15 de junho frente à Espanha, em Sochi (18:00 de Lisboa), defronta cinco dias depois Marrocos, em Moscovo (12:00), e fecha a fase de grupos a 25, em Saransk (18:00) frente ao Irão, de Carlos Queiroz.

A fase final do Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.