Seleção portuguesa sub-21 vence Islândia e assume liderança do grupo

O golo da vitória lusa chegou aos 55 minutos, com Fábio Vieira a apontar o tento que valeu o terceiro triunfo em três jogos para os sub-21 portugueses nesta fase de apuramento.

Com a vitória de hoje, Portugal assume a liderança do grupo, com nove pontos em três jogos, seguindo-se a Grécia, com oito, mas mais um jogo, e o Chipre em terceiro, com sete.

Já a Islândia está no quarto lugar, com quatro pontos, enquanto a Bielorrússia e Liechtenstein, que se defrontam hoje, ainda não somaram qualquer ponto.

Em novembro, Portugal vai ter uma jornada dupla frente ao Chipre.