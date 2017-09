Seleção portuguesa viaja para Andorra em avião da Força Aérea

Lusa 28 Set, 2017, 13:56 | Seleção Nacional

A comitiva lusa vai embarcar no dia 05 de outubro num C295, avião da Força Aérea pilotado por especialistas, que permite fazer aterragens no pequeno aeródromo de Andorra, onde dois dias depois Portugal defronta a seleção local, em jogo de apuramento para o Mundial2018.

A mesma fonte acrescentou que todos os custos desta operação vão ser suportados pela FPF e que a aterragem em Andorra ficará sempre dependente das condições climatéricas.

Normalmente, as equipas que vão jogar a Andorra aterram no aeroporto de Lérida e são obrigadas a realizar ainda uma viagem de autocarro, que normalmente dura mais de três horas.

Desta forma, Portugal ganha tempo não só na ida, mas também no regresso, já que a 10 de outubro defronta a Suíça, no Estádio do Luz, num encontro que poderá ser decisivo para garantir o acesso direto à fase final do próximo Campeonato do Mundo.

Após o jogo com a Hungria (1-0), no inicio de setembro, Fernando Santos mostrou-se bastante preocupado, sobretudo com regresso de Andorra para Portugal e com as três horas de viagem de autocarro, que poderia dificultar a recuperação dos jogadores.

A seleção nacional ocupa o segundo posto do Grupo B, com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no `play-off`, caso falhem o primeiro lugar.