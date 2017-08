Seleção promete concentração para evitar surpresas

Mário Aleixo - RTP 31 Ago, 2017, 08:11 / atualizado em 31 Ago, 2017, 08:14 | Seleção Nacional

Este será o terceiro encontro da história entre as duas nações, depois do triunfo de Portugal em outubro do ano passado, por 6-0, em Torshavn, também a contar para o apuramento para o Campeonato do Mundo, e do 5-0 alcançado em Aveiro, num particular em agosto de 2008.



O jogo terá transmissão em direto na RTP 1 e relato na Antena 1.



Entre os 24 convocados de Fernando Santos, Adrien é baixa certa, já que o médio do Sporting está a recuperar de um problema numa costela e não estará em condições para poder atuar no Bessa.



Entre as escolhas iniciais do selecionador, Pizzi e João Cancelo tiveram que abandonar os trabalhos da seleção nacional, devido a problemas físicos, tendo sido chamados Bruno Fernandes e Ricardo Pereira, respetivamente.



Com o embate em Budapeste com a Hungria no próximo domingo, igualmente do grupo B de qualificação para o Mundial2018, é esperado que Fernando Santos faça algumas poupanças durante o encontro.



Na confereência de imprensa de antevisão da partida o selecionador Fernando Santos assegurou que a equipa nacional tem de ser muito sséria na aboradagem ao jogo e pede concentração absoluta aos seus jogadores.





Equipa das quinas em margem de erro

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o Estádio do Bessa vai registar casa cheia com cerca de 25 mil espetadores a apoiar a seleção.Portugal ocupa o segundo lugar do agrupamento com 15 pontos, menos três que a Suíça, que lidera, e mais oito que a Hungria, que é terceira. As Ilhas Faroé seguem no quarto posto, com cinco.Caso vença as Faroé e a Hungria não consiga bater a Letónia, em Riga, igualmente esta quinta-feira, a seleção lusa garante o segundo lugar do grupo e fica com pé e meio no "play-off", isto caso não consiga o apuramento direto.Liderada pelo técnico dinamarquês Lars Olsen, que como jogador foi capitão da sua seleção no improvável triunfo no Europeu de 1992, a equipa das Ilhas Faroé teve um prometedor início de campanha, com um empate (0-0) com a Hungria e um triunfo na Letónia, por 2-0.Num grupo de jogadores em que todos atuam em países escandinavos, destaque para o guarda-redes Gunnar Nielsen, que passou pelo Manchester City, e para o avançado Edmundsson, que esteve ligado ao Newcastle.O Portugal-Ilhas Faroé está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.No dia 3 de setembro, a seleção nacional defronta a Hungria, em Budapeste.