Seleção sub-18 de râguebi joga torneio das Seis Nações

“É uma oportunidade única para o râguebi português, independentemente do escalão. É a primeira vez que uma seleção portuguesa é convidada para participar num Seis Nações e é um reconhecimento do trabalho feito a nível sénior e também nas categorias de base”, disse à agência Lusa João Uva.



As seleções de Portugal e Geórgia, vice-campeã e campeã da Europa, respetivamente, nos últimos três anos, vão participar no festival Seis Nações sub-18, em Itália, que pela primeira vez foi alargado a seleções de fora dos países que disputam os torneios ‘privados’ da modalidade.



O festival Seis Nações sub-18 masculino vai decorrer entre 30 de março e 7 de abril, no Estádio Sergio Lanfranchi, em Parma.



Portugal vai enfrentar a Itália, em 30 de março, às 12h15 (horas de Lisboa), o País de Gales, em 3 de abril, às 10h00, e a Irlanda, em 7 de abril, também às 10h00.



“Estamos muito entusiasmados por participar. Vamos com a expectativa de aproveitar uma oportunidade única para continuar a evoluir e ter sucesso, sabendo que este não se traduz diretamente em ganhar o torneio, o que é irrealista”, definiu João Uva.



Ainda assim, o técnico, que divide o comando dos sub-18 com Miguel Leal, assegura que Portugal vai “para jogar de igual para igual e ter momentos de competição intensa, honesta, direta e real”.



“Não vamos lá só para participar. Vamos competir com as nossas armas. Nitidamente, não temos a base de recrutamento dos outros países, mas vamos com a vontade firme de aprender e competir”, concluiu o antigo internacional português, que disputou o Mundial de França2007.



Portugal sagrou-se vice-campeão europeu sub-18 nos últimos três anos, perdendo sempre a final para a Geórgia.