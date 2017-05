Seleção sub-20 já estagia a pensar no Mundial

Mário Aleixo - RTP 11 Mai, 2017, 08:34 | Seleção Nacional

Hélder Ferreira foi o último futebolista a chegar ao grupo para substituir o lesionado Aurélio Buta.



A seleção está em Osaka entre a última quarta feira e 15 de maio, onde disputará um jogo aprticular com os Estados Unidos.



O Mundial da categoria, realiza-se na Coreia do Sul, entre 20 de maio a 11 de junho.



Portugal qualificou-se para o Mundial de sub-20 com a chegada às meias-finais do Campeonato da Europa de 2016, disputado na Alemanha.



Este é o quarto Campeonato do Mundo consecutivo em que Portugal vai participar, depois das edições de 2011 (vice-campeão), 2013 (oitavos de final) e 2015 (quartos de final). Esta sequência nunca antes tinha sido conseguida por qualquer seleção europeia.



A estreia de Portugal no Grupo C do Mundial2017 está marcada para o próximo dia 21 de maio, frente à Zâmbia (6h00 em Lisboa), seguindo-se os encontros com a Costa Rica (24 de maio, pelas 12h00 em Lisboa) e o Irão (27 de maio, pelas 9h00 em Lisboa).



Eis a lista dos 21 convocados às ordens do selecionador Emílio Peixe:



Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Luís Maximiano (Sporting) e Pedro Silva (Sporting).



Defesas: Francisco Ferreira (Benfica), Jorge Fernandes (FC Porto), Diogo Dalot (FC Porto), Pedro Empis (Sporting), Rúben Dias (Benfica) e Yuri Ribeiro (Benfica).



Médios: Bruno Almeida (Sporting de Braga), Florentino Luís (Benfica), Gedson Fernandes (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Pedro Rodrigues (Benfica) e Pedro Delgado (Sporting).



Avançados: Alexandre Silva (Vitória de Guimarães), André Ribeiro (FC Zurich, Sui), Hélder Ferreira (Vitória de Guimarães), Bruno Costa (FC Porto), Diogo Gonçalves (Benfica) e José Gomes (Benfica).