Seleção Sub-20 pronta para arranque do Mundial

Mário Aleixo - RTP 19 Mai, 2017, 11:55 | Seleção Nacional

André Ribeiro considera que a seleção portuguesa de futebol sub-20 está "muito confiante", a dois dias de se estrear no Mundial da categoria, frente à Zâmbia, na Coreia do Sul.



"Sinto a equipa muito confiante. Tivemos uma semana longa, mas trabalhámos bem. Estamos muito fortes e unidos, acho que com trabalho e dedicação vamos fazer uma boa competição", referiu o médio do FC Zurique, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Portugal, integrado no grupo C, tem como adversários no Mundial a Zâmbia (21 de maio), a Costa Rica (24 de maio) e o Irão (27 de maio).



Antes desta estreia, André Ribeiro foi titular no último de jogo de preparação da equipa comandada pelo selecionador e ex-futebolista Emílio Peixe, na segunda-feira frente aos Estados Unidos (2-1), no qual marcou um golo.



"É verdade que fizemos um bom jogo frente aos EUA, mas agora o nosso foco é a partida difícil que temos com a Zâmbia. Vamos trabalhar muito para fazer um bom jogo ganhar", adiantou o médio português.



Portugal realiza no sábado, no complexo de futebol de Jeju, o último treino antes do jogo de domingo com a Zâmbia, agendado para as 6h00 em Lisboa.



O Mundial de sub-20 é uma competição que Portugal venceu em duas ocasiões, em 1989, em Riade, e em 1991, em Lisboa, com uma geração de futebolistas que teve nomes como João Vieira Pinto, Rui Costa, Luís Figo, Jorge Costa ou Emílio Peixe.