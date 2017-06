Seleção treina e integra capitão Cristiano Ronaldo

Mário Aleixo - RTP 06 Jun, 2017, 07:51 / atualizado em 06 Jun, 2017, 07:51 | Seleção Nacional

Fernando Santos já vê no horizonte o jogo com a Letónia de crucial importância no apuramento da equipa nacional para o Mundial2018 | Andre Kosters-Lusa

A seleção portuguesa de futebol realiza o penúltimo treino antes de partir para a Letónia, onde vai disputar um encontro de qualificação para o Mundial2018, dia que ficará marcado pela chegada do capitão Cristiano Ronaldo.



Três dias depois de ter vencido a Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid, Ronaldo completará o lote de 24 jogadores convocados por Fernando Santos para o confronto com a Letónia, na sexta-feira.



Na última segunda-feira, o selecionador já contou com Pepe, que não foi utilizado na final de Cardiff, e com Ricardo Quaresma, recuperado de problemas físicos.



Esta terça feira Fernando Santos dirigirá um treino com início às 10h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, já depois de um jogador ter feito a antevisão da partida com a Letónia.



A equipa das quinas defronta a Letónia na sexta-feira, regressando depois a Portugal, antes de viajar para a Rússia, onde vai disputar a Taça das Confederações.