Seleção ultima detalhes para enfrentar Ilhas Faroé

Mário Aleixo - RTP 30 Ago, 2017, 08:06 / atualizado em 30 Ago, 2017, 08:06 | Seleção Nacional

O jogador do Inter de Milão foi obrigado a abandonar os trabalhos da equipa lusa devido a problemas físicos e o selecionador Fernando Santos optou por chamar Ricardo Pereira, que alinha no FC Porto.



O lateral-direito regressa assim à seleção nacional depois de ano e meio de ausência.



Ricardo vai estar à disposição de Fernando Santos numa sessão de treino que está agendada para as 10h15, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.



Na terça-feira, o médio Adrien foi o único dos 24 convocados que não esteve à disposição do selecionador nacional, tendo trabalhado à parte dos restantes colegas, devido a um problema numa costela.

Viagem para o Porto e antevisão da partida

Depois do almoço, a comitiva lusa viaja de avião até ao Porto, onde, na quinta-feira, no Estádio do Bessa, defronta as Ilha Faroé, em jogo do grupo B de apuramento para o Mundial2018.



Às 19h00, igualmente na casa do Boavista, Fernando Santos e um jogador vão fazer a antecipação do duelo com as Ilhas Faroé, em conferência de imprensa.



O Portugal-Ilhas Faroé está agendado para as 19h45, no Estádio do Bessa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.



No dia 3 de setembro, a seleção nacional defronta a Hungria, em Budapeste.



Portugal ocupa o segundo lugar do grupo B com 15 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera, e mais oito do que a Hungria, que é terceira. As Ilhas Faroé seguem no quarto posto, com cinco.