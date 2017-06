Seleção ultima estratégia para enfrentar a Letónia

Mário Aleixo - RTP 08 Jun, 2017, 08:16 | Seleção Nacional

A seleção portuguesa chegou a Riga na quarta feira à noite, jantou, dormiu e hoje (quinta feira) treina no Estádio Skonto, onde se realizará o encontro.



A equipa das quinas realiza o habitual treino de adaptação ao relvado esta tarde, pelas 16h30 hora de Lisboa, numa sessão em que o selecionador Fernando Santos deverá ter à disposição todos os 23 jogadores convocados.



Antes da sessão de trabalho Fernando Santos e um jogador vão falar aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.



Em Lisboa ficou o médio João Mário, que, devido a problemas físicos, vai falhar o jogo em Riga e também a presença na Taça das Confederações.



É provável que o selecionador português não reserve grandes surpresas em relação à equipa a escolher para iniciar o jogo. Daí que o "onze" provável possa incluir os seguintes nomes: Rui Patrício; Cedric, José Fonte, Pepe e Raphael Guerreiro; William Carvalho, João Moutinho, André Gomes e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e Nani.



A seleção nacional ocupa o segundo lugar do agrupamento, com 12 pontos, mais nove do que a Letónia, que é penúltima. A Suíça lidera com 15.



O Letónia-Portugal está agendado para sexta-feira, às 19h45 de Lisboa, e terá arbitragem do romeno István Kovács.



A transmissão do jogo é na RTP 1 e o relato na Antena 1.