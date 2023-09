Selecionador de futsal sub-19 garante que Portugal "joga sempre para ganhar"

“O nosso objetivo é muito claro: somos Portugal, jogamos sempre para ganhar, e queremos vencer para fechar esta fase de grupos com nove pontos. Vamos encarar o jogo de forma muito séria", assegurou o técnico.



Com os triunfos sobre a campeã da Europa Espanha, por 5-3, e França, por 5-1, Portugal selou o triunfo na sua ‘poule’, com o pleno de seis pontos, mais quatro do que a Croácia, que precisa do triunfo, e cinco do que a Espanha e França, que se defrontam.



"Esperamos uma partida diferente, comparando com os dois primeiros. Será um jogo muito duro, a Croácia é uma formação muito forte do ponto de vista físico e tem criado muitas dificuldades aos adversários. Precisam de vencer para seguir para as meias-finais e vão dar tudo para conseguir esse objetivo. Nós vamos ter de estar preparados para isso”, reforçou.



Já o jogador Bruno Maior garantiu “motivação sempre alta” de Portugal para qualquer desafio, falando no “muito foco” de toda a equipa no embate com os croatas, mesmo não tendo implicação no seu futuro.



“Encaramos todos os jogos com a mesma seriedade e queremos fechar o grupo com nove pontos", sublinhou, revelando o “ambiente e espírito de equipa é sempre muito bom”, bem como o espírito “solidário” da missão lusa em Porec, uma qualidade que diz “diferenciar” Portugal.



Nas meias-finais, na sexta-feira, Portugal vai defrontar o segundo classificado do Grupo B, atualmente liderado pela Itália, com seis pontos, seguida da Ucrânia e Eslovénia, com três, enquanto a Finlândia está a zeros.



Portugal defronta a Croácia na quarta-feira em Porec às 19:30, horas de Lisboa.