Selecionador e jogadores confiam na conquista do Europeu de futsal de sub-19

“Sem dúvida que acredito que dia 10 vamos estar a jogar a final e é óbvio que, se jogarmos a final, vamos querer ganhá-la. Confio muito no potencial da equipa, sei que existe uma linha muito ténue entre o sucesso e o insucesso, mas acredito bastante que com este grupo é possível conquistar o título europeu”, afirmou o selecionador, em entrevista à agência Lusa.



A equipa das 'quinas’ estreia-se no Campeonato da Europa, que se disputa entre 04 e 10 de setembro, em Jaén (Espanha), no domingo, defrontando a Polónia, jogando depois com França e Itália, em 05 e 07 de setembro, respetivamente, em partidas referentes ao grupo B.



Numa primeira fase, José Luís Mendes coloca Portugal como um dos favoritos a passar a fase de grupos.



“A Polónia é uma seleção com bastante qualidade, muito possante, organizada e competente naquilo que é a execução dos esquemas táticos. A França tem jogadores mais atrevidos e bastante rápidos, que procuram mais os lances de um contra um, sendo que a Itália tem sido uma agradável surpresa, sobretudo a nível defensivo, com uma excelente organização”, avalia, colocando a Espanha e a Ucrânia, que integram o grupo A, juntamente com Croácia e Roménia, como favoritas à passagem à fase seguinte.



Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para as meias-finais, agendadas para dia 08, sendo que a final será jogada dois dias depois.



A poucos dias de iniciar a competição, o selecionador nacional nota que a equipa se preparou com “afinco e qualidade” no estágio que realizou durante quatro semanas, em Rio Maior, depois de ter asegurado a qualificação para a fase final em março, em Vila do Conde, quando ultrapassou as congéneres da República Checa, Chipre e Grécia.



Sobre os pontos fortes da equipa que tem à disposição, José Luís Mendes aponta o equilíbrio, lembrando que "há praticamente três jogadores por posição" e um “forte espírito de grupo”, característica que é também enaltecida pelos jogadores.



“O que se destaca mais deste grupo de trabalho é o espírito de equipa e a união”, salientou à Lusa o fixo Bruno Maior, que coloca a seleção portuguesa como uma das candidatas, explicando que a equipa técnica tem pedido especial atenção a todos os momentos do jogo devido ao equilíbrio existente entre as oito participantes.



O jogador do Sporting fala de uma competição em que “todas as seleções estão num patamar muito alto” e antevê “jogos muito complicados”, em que a equipa terá de “estar sempre no máximo para vencer”.



Já Rodrigo Simão espera uma seleção portuguesa a entrar “forte e concentrada” no Europeu, destacando o intenso período de estágio, que permite “um maior entrosamento” entre os jogadores, e colocando a fasquia, numa primeira fase, na passagem à meia-final.



“A partir daí, acredito que temos capacidade para conseguir o título, que é o nosso objetivo”, refere o pivô do Caxinas, que pretende “marcar o máximo número de golos possível para ajudar a cumprir os objetivos da equipa”.



Ambos salientam que representar Portugal é o concretizar de um sonho, mas que ainda só estão a começar.



“É um grande início de caminho”, partilharam os jogadores, que esperam colocar já o seu nome nas 'páginas douradas' do futsal nacional com a conquista do primeiro cetro europeu de sub-19.



Lúcio Rocha e Carlos Monteiro, ambos por lesão, abandonaram o estágio da seleção e não vão participar no Campeonato da Europa, sendo que para o lugar de Monteiro foi chamado Tomás Colaço.