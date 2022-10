Selecionador feminino de futsal pede foco no Euro

O pavilhão multiusos de Fafe acolhe o grupo 3 da fase de apuramento entre quinta-feira a domingo, com a seleção lusa a estrear-se diante de uma seleção que, segundo Luís Conceição é, em princípio, “inferior, vai defender muito baixinho, dar a iniciativa do jogo e esperar uma transição ou uma bola parada para tentar o golo”, circunstâncias que vão exigir “paciência” às jogadoras que orienta.”, afirmou, após um dos treinos de preparação para um confronto inédito, marcado para as 20h00 de quinta-feira.A equipa das quinas defronta, na sexta-feira, a partir das 21h00, a Eslovénia, formação que goleou nos três confrontos realizados, em 2018 e em 2021, mas que tem “crescido” e pode criar “dificuldades”, antes de encerrar o grupo frente à Itália, no domingo, também às 21h00.”, realçou o selecionador.A seleção portuguesa encontra-se em Fafe, depois da passagem por Rio Maior na semana anterior, para um estágio com sete treinos em quatro dias, ritmo a que as atletas “não estão habituadas, mesmo nos clubes”, e dois jogos particulares com a bicampeã europeia Espanha, na sexta-feira e no sábado, que se saldaram por derrotas (ambas por 2-0).Finalista vencido dos europeus de 2019 e de 2022, Portugal tem realizado um “trajeto” de crescimento, mas falta-lhe ainda poder de finalização para superar a congénere espanhola.”, detalhou.Para Luís Conceição, a evolução do futsal luso na vertente feminina passa por “mais estágios”, “mais treinos” nas seleções e nos clubes, e “mais jogos competitivos” nos respetivos campeonatos, com “resultados menos desnivelados ao longo da época”.“Isso vai ajudá-las. Se tiverem mais fins de semana com jogos de maior exigência, com resultados mais incertos, elas vão crescer. Mas esse caminho leva algum tempo”, perspetiva.