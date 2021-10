Selecionador português elogia evolução do andebol feminino após `duelo` Ibérico

“Fiquei muito satisfeito pelo trabalho que desenvolvemos, por aquilo que estas miúdas fizeram, por tudo aquilo que conquistámos em tão pouco tempo ao nível da qualidade exibicional e capacidade competitiva, mas, obviamente, é uma derrota amarga, pois podíamos ter feito mais um pouco de história”, disse José António Silva, em declarações à agência Lusa.



O selecionador luso reconheceu a evolução da equipa, sem deixar de dizer que a maior experiência internacional da Espanha acabou por fazer a diferença no final.



“Como tenho dito, estamos num processo, estamos no início e temos que nos dar por satisfeitos com aquilo que avançámos em tão pouco espaço de tempo”, disse.



Segundo José António Silva, o que falta “em concreto” é “jogos a este nível”.



“Jogámos com uma equipa que está habituada a fazer Jogos Olímpicos, a fazer campeonatos do Mundo e da Europa, e nós não temos essa experiência. E isso, em momentos decisivos, às vezes, paga-se caro, porque ainda não sabemos lidar com algumas circunstâncias de jogo”, sublinhou.



Para memória futura, José António Silva disse ser necessário manter o “foco no processo e no trabalho”.



“O que lhes digo é que, se jogarmos bem, com trabalho e dedicação, é possível melhorarmos e alcançar bons resultados”, concluiu.