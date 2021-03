Selecionador quer ver de perto Palhinha e Nuno Mendes e acredita numa boa adaptação

Os atletas do Sporting são as duas estreias absolutas no lote de 25 eleitos da seleção principal, que vai iniciar a qualificação em março, diante do Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.



“Na seleção sub-21 é nesse sistema [linha quatro defesas] que atua. Joga a quatro, não joga a cinco [como no Sporting]. Ele [Nuno Mendes] tem sido titular dos sub-21 nesse modelo, vai adaptar-se, é um jogador de qualidade e com características importantes para a equipa. Normalmente, os meus laterais são envolvidos ofensivamente”, começou por justificar Fernando Santos, em conferência de imprensa, após divulgar os eleitos.



Já João Palhinha é um médio com “características próprias”, segundo o selecionador, e dado que "não um trajeto muito grande" na seleção AA, “é muito importante tê-lo mais perto”.



“O João tem tido uma prestação muito positiva. É um jogador com características próprias, é importante vir neste momento à seleção, porque não tem um trajeto de seleção muito grande e é muito importante tê-lo mais perto, avaliá-lo, em relação ao que a minha equipa pretende”, observou o técnico, lembrando, mais uma vez, que o Sporting “joga num modelo diferente e quer perceber como se comporta no contexto seleção”.



Fernando Santos explicou ainda a ausência das escolhas do melhor marcador da I Liga portuguesa, Pedro Gonçalves (15 golos), do Sporting, que poderia igualmente ter-se estreado, mas foi chamado, na terça-feira, à equipa de sub-21.



“Isto não é para entrosamentos. Vamos disputar o Campeonato do Mundo, temos de pensar nisso. Não são particulares, como no ano passado, com jogos de preparação e observação. Vamos ter uma jornada tripla fundamental, importantíssima, que tem a ver com o Campeonato do Mundo, prova que Portugal nunca venceu e tem como objetivo vencer”, argumentou.



Para Fernando Santos, os três encontros, que serão todos disputados fora de Portugal, “tem caráter decisivo” e, como tal, “não há outro tipo de opções se não aquelas que parecem ser as mais válidas”.



Em relação à última convocatória, em 05 de novembro de 2020, para os embates com Andorra, França e Croácia, os últimos dois para a Liga das Nações, também são novidades os regressados Cedric (Arsenal), Pepe (FC Porto), Rafa (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt).



No sentido inverso, foram excluídos os defesas Nelson Semedo (Wolverhampton), Rúben Semedo (Olympiacos) e Mário Rui (Nápoles), o médio William Carvalho (Betis) e os avançados Paulinho (Sporting) e Trincão (FC Barcelona), este último chamado na segunda-feira por Rui Jorge para o Europeu de sub-21.



A formação das ‘quinas’, que se concentra na segunda-feira, estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial Qatar2022 em 24 de março, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de Alvalade para Turim, em Itália, por culpa da pandemia da covid-19.



Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, em 27 de março, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (em Lisboa).



Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um ‘play-off’.