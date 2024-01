Sofia Carvalhinhos estreia-se na seleção de futsal

A ala do Atlético é a grande novidade no grupo, que se concentra no domingo no Centro de estágios de Rio Maior.A seleção portuguesa feminina de futsal defronta a Itália na próxima semana, em 9 e 10 de janeiro, em jogos particulares agendados para o Pavilhão Municipal do Entroncamento, ambos com início às 20h00.Os jogos e o estágio servem para a seleção das quinas ganhar ritmo na época de 2024/25, com vista à campanha de apuramento para o Europeu e à primeira edição do Mundial feminino.Odete Rocha (Nun’Álvares) e Ana Catarina (Benfica).Ana Azevedo (Nun’Álvares), Fifó (Benfica), Inês Matos (Benfica) e Leninha (Benfica).Carolina Pedreira (Marín Futsal/Esp), Carolina Rocha (Novasemente Cavalinho), Raquel Santos (Benfica) e Sofia Carvalhinhos (Atlético).Maria Pereira (Benfica).Angélica Alves (Benfica), Janice Silva (Benfica) e Lídia Moreira (Novasemente Cavalinho).