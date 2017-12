Sorteio dita adversários dos Sub-19 rumo ao Euro2018

Mário Aleixo - RTP 06 Dez, 2017, 11:25 / atualizado em 06 Dez, 2017, 11:53 | Seleção Nacional

A formação comandada por Hélio Sousa ficou isenta da primeira fase de qualificação, tal como a Espanha, e vai disputar uma das sete vagas na fase final, a disputar na Finlândia, entre 16 e 19 de julho de 2018, atribuídas aos vencedores de cada um dos sete grupos.



O Kosovo assegurou na estreia no escalão a presença na Ronda de Elite, cujos jogos vão ser disputados na primavera de 2018.

País de Gales, Bielorrússia e Cazaquistão no caminho dos Sub-17



Portugal vai disputar a primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa de futebol de sub-17 frente a País de Gales, Bielorrússia e Cazaquistão, no Grupo 11, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.



A equipa das quinas procura juntar-se na Ronda de Elite a Inglaterra e Alemanha, que ficaram isentas deste momento de qualificação, tendo, para isso, de vencer o agrupamento ou ser um dos quatro segundos com melhores resultados com os primeiros e terceiros classificados.



A fase final do Europeu de sub-17 de 2019 vai ser disputada na República da Irlanda.