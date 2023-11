Sub-17 de Portugal ganham no apuramento para o europeu

O médio defensivo Eduardo Felicíssimo abriu o ativo aos 34, sendo que os defesas centrais Rui Silva, aos 68, e Rafael Mota, dois minutos depois, fecharam a contagem a favor da seleção comandada por João Santos, que pode confirmar a qualificação para a etapa seguinte já no jogo com Montenegro, marcado para sábado (15h00), no Campo da Mata, em Caldas da Rainha.Para a etapa seguinte, apuram-se os dois primeiros de cada um dos grupos de qualificação, mais os cinco terceiros classificados com melhores resultados com os dois primeiros da sua "poule".Em Rio Maior, a seleção portuguesa foi totalmente dominadora.Após o jogo nas Caldas da Rainha a seleção portuguesa encerra a primeira fase de apuramento no dia 21 diante da República Checa.O Campeonato da Europa do escalão, refira-se, vai disputar-se entre 25 de maio e 5 de junho do próximo ano, no Chipre.