Sub-17 garantem acesso à ronda de elite de apuramento para o Euro2024

Em jogo referente à segunda jornada do Grupo 5 da primeira fase de apuramento para o Campeonato da Europa, disputado hoje em Caldas da Rainha, os golos da formação liderada por João Santos foram apontados por Gabriel Silva, que ‘bisou’, Cardoso Varela, João Trovisco, Afonso Vieira e Denilson Santos.



A equipa das ‘quinas’ demonstrou cedo a sua superioridade e adiantou-se no marcador logo aos seis minutos: Cardoso Varela aproveitou um ressalto à entrada da área e, já depois de trabalhar sobre Jaukovic, ‘disparou’ para o primeiro tento da tarde.



O segundo golo não demorou muito a chegar, uma vez que, aos 17 minutos, Gabriel Silva aproveitou um cruzamento à esquerda de Cardoso Varela para ampliar a vantagem de cabeça. Nos instantes seguintes, no entanto, o marcador voltaria a alterar-se fruto do golo de João Trovisco, também de cabeça, ele que ‘faturou’ na sequência de um canto apontado por Afonso Vieira.



A seleção portuguesa evidenciou uma grande eficácia junto da baliza do Montenegro e Gabriel Silva foi um dos jogadores em maior destaque: aos 27, e após uma jogada muito bem desenhada pelos atacantes lusos, o avançado só teve de tirar um defesa da frente para, com muita classe, marcar o quarto golo da tarde e o seu segundo no encontro.



Afonso Vieira não quis ficar atrás e, aos 44 minutos, marcou o quinto golo luso na conversão exímia de um livre direto à esquerda do ataque. O tento, de resto, inspirou Denilson Santos, que, dois minutos depois, subiu no terreno para finalizar e confirmar a enorme superioridade lusa neste embate.



A abrir a etapa complementar, os ‘montenegrinos’ beneficiaram de um autogolo de Afonso Meireles, sendo que a formação comandada por Radovan Kavaja viria a ficar com mais um elemento em campo depois da expulsão de Tiago Ferreira – ele que tinha entrado em campo instantes antes –, após uma entrada perigosa sobre o guarda-redes adversário.



Ainda assim, foi a seleção portuguesa de sub-17 a dominar a segunda metade, pese embora não tenha concretizado mais nenhuma das oportunidades de que dispôs.



Com este desfecho, a seleção portuguesa de futebol de sub-17, que na primeira jornada tinha ganho à congénere da Albânia (3-0), vai disputar a vitória no agrupamento. A turma lusa soma os mesmos seis pontos do que a República Checa, seleção que lidera devido à diferença de golos e que vai enfrentar no dia 21 (16:00), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encerramento da primeira fase.



O Campeonato da Europa do escalão vai realizar-se entre 25 de maio e 5 de junho do próximo ano, no Chipre.



Jogo disputado no Campo da Mata, em Caldas da Rainha.



Portugal – Montenegro, 6-1.



Ao intervalo: 6-0.



Marcadores:



1-0, Cardoso Varela, 06 minutos.



2-0, Gabriel Silva, 17.



3-0, João Trovisco, 19.



4-0, Gabriel Silva, 27.



5-0, Afonso Vieira, 44.



6-0, Denilson Santos, 45+1



6-1, Afonso Meireles, 47 (própria baliza).



Equipas:



- Portugal: Miguel Gouveia, Edgar Mota, Afonso Sousa, Rafael Mota, Denilson Santos, Afonso Meireles (João Simões, 64), David Daiber, João Trovisco (Afonso Patrão, 64), Afonso Vieira (Geovany Quenda, 46), Cardoso Varela (Tiago Ferreira, 46) e Gabriel Silva (Rodrigo Mora, 78).



(Suplentes: Diogo Ferreira, Rui Silva, Martim Cunha, Eduardo Felicíssimo, Afonso Patrão, João Simões, Geovany Quenda, Tiago Ferreira e Rodrigo Mora).



Treinador: João Santos.



- Montenegro: Muković (Durović, 52), Scekić, Martinović, Maraš (Kostić, 37), Đukić, Pavićević (Perović, 46), Savović, Mugoša (Novaković, 46), Jauković (Balević, 46), Vlahović e Nikčević.



(Suplentes: Durović, Barjaktarović, Kostić, Balević, Jokić, Novaković, Racić, Perović e Miljanić).



Treinador: Radovan Kavaja.



Árbitro: Oliver Reitala (Finlândia).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Geovany Quenda (66), Martinović (74) e Vlahović (90+1). Cartão vermelho direto para Tiago Ferreira (50).



Assistência: cerca de 250 espetadores.