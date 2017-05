Sub-20 de Portugal vence os Estados Unidos

Mário Aleixo - RTP 15 Mai, 2017, 12:05 | Seleção Nacional

A equipa das quinas jogou na manhã desta segunda feira frente aos americanos, um encontro particular, no Japão, onde a equipa nacional prepara a participação no Mundial sub-20 que se realizará na Coreia do Sul.



A equipa portuguesa venceu por 2-1, com golos de André Ribeiro e Alexandre Silva.



Este será o quarto Campeonato do Mundo consecutivo em que Portugal vai participar, depois das edições de 2011 (vice-campeão), 2013 (oitavos de final) e 2015 (quartos de final). Esta sequência nunca antes tinha sido conseguida por qualquer seleção europeia.



A estreia de Portugal no Grupo C do Mundial2017 está marcada para o próximo dia 21 de maio, frente à Zâmbia (6h00 em Lisboa), seguindo-se os encontros com a Costa Rica (24 de maio, pelas 12h00 em Lisboa) e o Irão (27 de maio, pelas 9h00 em Lisboa).