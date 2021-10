Sub-21 de Portugal avançam à conquista da vitória na Islândia

O Islândia-Portugal está agendado para as 16h00 (hora de Portugal Continental), no estádio Víkingsvöllur (Reiquiavique).





O selecionador nacional dos sub-21, Rui Jorge, na antevisão da partida foi claro no que pediu aos seus jogadores: "".

Rui Jorge caracterizou também o adversário nórdico: "É uma equipa que defende bem melhor e sai com grande qualidade. Teremos sempre o problema das bolas paradas, que poderá ser o nosso handicap. Coletivamente funcionam bem, em termos defensivos são bastantes corretos, e com transições rápidas. Temos que estar atentos porque isso pode causar um grande desgaste à nossa equipa".





Para Rui Jorge, a escolha deverá recair no mesmo "onze" que alinhou de início frente ao Liechtenstein, com a estampa física de Gonçalo Ramos e Fábio Silva para combater a defesa adversária. Vitinha, Fábio Vieira e André Almeida terão menos liberdade do que na última quinta-feira, mas nem por isso deverão esconder-se do jogo.