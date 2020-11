Sub-21 Diogo Dalot confia na capacidade de Portugal para vencer o Chipre

“Sempre focados em fazer o que sabemos, o que o ‘mister’ nos pede, sabendo que se estivermos ao nosso melhor nível venceremos o jogo”, confia o atleta que joga no AC Milan, por empréstimo do Manchester United.



Portugal ocupa o segundo lugar no grupo G, com 21 pontos, a três dos Países Baixos, com quem vai discutir o primeiro lugar da ‘poule’ na quarta-feira em Portimão: o Chipre é quinto e penúltimo, com somente sete pontos.



Apesar do triunfo por 4-0 no jogo da primeira volta, Dalot entende que o desafio no Chipre “foi complicado”, recordando que o adversário forma uma “equipa aguerrida, que consegue estar os 90 minutos a lutar pela bola e pelo jogo”.



“Cabe-nos a nós ultrapassar essas adversidades e focar-nos – não só neles, mas também em nós – e fazer o nosso jogo”, rematou, referindo-se ao encontro que vai decorrer no Complexo da Belavista, no Parchal.



Diogo Dalot elogia o crescimento da equipa, “normal quando o grupo se torna mais unido, mais entrosado, mais tranquilo”, confiando na presença na fase final do Europeu e que nesta fase a seleção das 'quinas' vai estar “ao melhor nível”.



O primeiro treino depois do triunfo por 3-0 sobre a Bielorrússia, na quinta-feira, foi mais calmo, com os titulares frente ao conjunto do Leste da Europa a realizaram apenas trabalho de recuperação.



O grupo volta a trabalhar no sábado às 16h00 na unidade hoteleira na qual está instalado, em Lagos.