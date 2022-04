Tatiana Pinto diz que agilidade e jogo associativo luso podem `ferir` Alemanha

“Fisicamente, somos uma seleção que está a crescer, mas temos as nossas qualidades. Somos muito mais ágeis e temos um jogo associativo muito melhor. É por aí que eu acredito que lhes vamos conseguir fazer danos”, disse, em declarações aos jornalistas.



No final do apronto matinal, o segundo da seleção portuguesa e o primeiro de Tatiana Pinto, que chegou mais tarde à concentração por ter jogado no domingo pelo conjunto espanhol do Levante, a centrocampista mostrou-se confiante numa boa prestação lusa em território germânico, apesar de perspetivar um jogo “de um nível muito elevado”.



“[A Alemanha] É das melhores seleções do mundo, oito vezes campeãs da Europa e bicampeãs mundiais. Sabemos que é um jogo de um nível muito elevado, mas estamos habituadas a jogar contra estas seleções. Temos de estar no nosso melhor”, salientou.



Com uma passagem pela equipa alemã SC Sand no currículo, Tatiana Pinto destacou a questão física e os duelos aéreos como os trunfos da Alemanha, mas crê no trabalho durante a semana para chegar ao jogo “o melhor possível e fazer um bom resultado”.



“Temos realmente de anular as qualidades delas e realçar as nossas também. Claro que convém ser letal nos momentos de finalização, porque provavelmente não vamos ter tantas oportunidades como gostaríamos. É normal neste tipo de jogos”, expressou.



A cumprir a primeira época em Espanha, depois de cinco anos no Sporting, a jogadora revelou sentir-se “contente, motivada e feliz”, realçando a união entre as futebolistas portuguesas para facilitar o curto período de tempo para preparar este tipo de jogos.



“Individualmente, sinto-me muito bem. Isso depois ajuda, pois quando chego aqui à seleção, com elas é tudo mais fácil. Temos uma seleção muito unida, conhecemo-nos todas há muito tempo e isso facilita o trabalho todo”, frisou Tatiana Pinto, de 28 anos.



A equipa orientada pelo selecionador Francisco Neto defronta a Alemanha no sábado, em Bielefeld, a partir das 15:10 (horas de Lisboa), e recebe a Bulgária em 12 de abril, no Estádio Cidade de Barcelos, nas sétima e oitava jornadas da fase de qualificação.



A quatro jornadas do final do apuramento, a Alemanha lidera o grupo H, com 18 pontos, seguida de Portugal, com 13, da Sérvia, com 12, e da Turquia com sete. Israel e Bulgária seguem em quinto, sem qualquer ponto e menos um jogo disputado.



A seleção das ‘quinas’ concentrou-se no domingo na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde se manterá em estágio antes de seguir viagem na quinta-feira para a Alemanha, dois dias antes do jogo em Bielefeld.



No regresso a Portugal, a seleção viaja para o Porto, treinando no Complexo Desportivo do Fão e no Estádio Cidade de Barcelos, em trabalhos que antecedem o jogo em Barcelos, em 12 de abril, com a Bulgária.