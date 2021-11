Tiago Djaló afastado por lesão da seleção de sub-21

O defesa Tiago Djaló foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional de sub-21 devido às queixas musculares apresentadas nos últimos dias", anunciou a FPF no seu sítio oficial na Internet.



Desta forma, o jogador do Lille "não viaja para o Chipre, ao contrário de Alexandre Penetra (Famalicão), que foi integrado nos trabalhos da equipa das quinas na terça-feira".



A comitiva lusa viaja esta quarta-feira para Larnaca, via aeroporto internacional de Faro.



Portugal defronta o Chipre na sexta-feira, em Larnaca, a partir das 16h00, e recebe os cipriotas quatro dias depois, na terça-feira, no Estádio de São Luís, em Faro, às 19h15.



Portugal lidera o Grupo 4 da fase de qualificação, contando por vitórias os três jogos realizados, frente à Bielorrússia (1-0) e Liechtenstein (11-0), em casa, e à Islândia (1-0), fora, e ainda não sofreu qualquer golo (13-0).



O Chipre, que também não sofreu qualquer golo (12-0), é terceiro classificado do grupo, com sete pontos, em três jogos, a um da Grécia, segunda colocada, com oito, em quatro.



- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória Guimarães), João Gonçalves (Boavista) e Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora).



- Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), Gonçalo Inácio (Sporting), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal, Ing), Tiago Araújo (Arouca), Tomás Tavares (Basileia, Sui) e Alexandre Penetra (Famalicão).



- Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), Tomás Händel (Vitória de Guimarães) e Vítor Ferreira (FC Porto).



