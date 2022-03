Titulares com Turquia em trabalho de recuperação

Um dia depois do triunfo por 3-1, no Estádio do Dragão, no Porto, a equipa orientada por Fernando Santos começou a preparar o embate com os macedónios, agendado para terça-feira, com os jogadores que foram lançados na segunda parte e os que não foram utilizados. O defesa Pepe continua em isolamento, após ter testado positivo à covid-19.



No Estádio do Bessa, igualmente na 'cidade invicta', marcaram presença no treino Rui Patrício, José Sá, Cédric Soares, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Tiago Djaló, William Carvalho, Vítor Ferreira, Matheus Nunes, autor do terceiro golo luso, Gonçalo Guedes, João Félix, Rafael Leão e André Silva.



Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os 14 atletas disponíveis realizaram os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, sendo que os dois guarda-redes efetuaram trabalho específico à margem.



A seleção portuguesa de futebol qualificou-se, na quinta-feira, para a final do caminho C do 'play-off' de apuramento para o Mundial2022, ao vencer a Turquia, por 3-1, na meia-final.



No Estádio do Dragão, no Porto, Otávio (15 minutos), Diogo Jota (42) e Matheus Nunes (90+4) marcaram os golos da equipa das 'quinas', com a Turquia a reduzir por Burak Yilmaz (65), que desperdiçou um penálti aos 85.



No derradeiro encontro de acesso ao Mundial2022, Portugal vai defrontar na terça-feira, novamente no Porto, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália, por 1-0, em Palermo, com o golo de Trajkovski (90+2 minutos) a deixar os campeões europeus de fora do Mundial pela segunda vez consecutiva.



Portugal procura a oitava presença em mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.