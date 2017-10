Todos disponíveis a um dia do decisivo Portugal-Suíça

Lusa 09 Out, 2017, 12:11 | Seleção Nacional

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador português trabalhou com os 25 jogadores convocados e tem a equipa na máxima força para receber os helvéticos no Estádio do Luz, em Lisboa, na 10.ª e última jornada do Grupo B.

Renato Sanches e Bruno Alves, que falharam o embate com Andorra (2-0) devido a limitações físicas, estiveram à disposição de Fernando Santos, assim como Cristiano Ronaldo, que no domingo fez apenas trabalho de recuperação, juntamente com os titulares do jogo em Andorra-a-Velha.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores da seleção nacional, divididos em dois grupos, realizaram os habituais exercícios de aquecimento, com e sem bola.

A assistir ao treino esteve o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

Portugal, segundo classificado do Grupo B, com 24 pontos, menos três do que a Suíça, necessita de vencer a formação helvética para conquistar o sétimo apuramento para fases finais de Mundiais, o quinto consecutivo.

O Portugal-Suíça está agendado para as 19:45 e vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir.