Tomás Tavares antevê "grandes jogos" a abrir o Euro de sub-19

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2019, 09:53 / atualizado em 02 Jul, 2019, 09:53 | Seleção Nacional

Juntamente com a anfitriã Arménia, Portugal vai medir forças ainda com Itália e Espanha, numa prova que vai decorrer entre 14 e 27 de julho.



"Vão ser grandes jogos. A Itália e a Espanha têm grandes equipas e a Arménia sente-se certamente confortável por jogar em casa. Por isso, penso que vamos ver grandes jogos e da nossa parte estamos preparados para os enfrentar", disse o jovem de 18 anos, em entrevista à agência Lusa.



A Federação Portuguesa de Futebol abriu as portas à comunicação social para presenciar uma manhã dos trabalhos da equipa de sub-19 que está a preparar-se para o Europeu da categoria e Tomás Tavares afirma que o grupo é o que os jornalistas puderam ver.





"É um grupo muito trabalhador e estamos a preparar-nos com empenho para o europeu. Eu estou muito feliz por estar aqui e agora só queremos estar preparados para a estreia no dia 14", disse o lateral.







Portugal, campeão europeu em título de sub-19, parte para a Arménia em 10 de julho e, no dia 14, defronta a Itália, no primeiro jogo do grupo A, numa reedição da final do ano passado. Depois, no dia 17, mede forças com a Espanha, encerrando a fase de grupos frente à Arménia, no dia 20.