Treino de Portugal com quatro "reforços"

Lusa 01 Jun, 2017, 11:29 / atualizado em 01 Jun, 2017, 11:37 | Seleção Nacional

Pizzi, Nelson Semedo, Raphael Guerreiro e Bruno Alves, todos dispensados pelo selecionador nacional no arranque dos trabalhos, integraram sem limitações o apronto e aumentaram as opções de Fernando Santos, que passou a contar com 21 dos 24 jogadores convocados.

Pepe e Cristiano Ronaldo estão ainda ao serviço do Real Madrid, que no sábado disputa a final da Liga dos Campeões frente à Juventus, em Cardiff, e só vão chegar no inicio da próxima semana.

Por seu lado, Ricardo Quaresma já está em solo luso, apesar do Besiktas ainda ter um jogo do campeonato para disputar, mas está lesionado e continua sem poder treinar. O extremo está a ser seguido pelo departamento médico da seleção nacional.

Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, os jogadores portugueses realizaram os habituais exercícios de aquecimento, quase sempre com bola.

Portugal defronta no sábado o Chipre, num particular que vai decorrer no Estoril, e uma semana depois, a 09 de junho, desloca-se a Riga, para enfrentar a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.

A seleção nacional, que é campeã europeia em título, vai, depois, participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 02 de julho na Rússia.