Trio do City e Gonçalo Guedes cumpriram primeiro treino por Portugal

Um dia depois do `nulo` no particular com Espanha, realizado em Madrid, o selecionador Fernando Santos esteve privado dos titulares desse particular, mas contou, pela primeira vez, com o avançado do Valência, que obteve um resultado negativo para o novo coronavírus, pouco antes da comitiva viajar para Lisboa.

Por sua vez, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, todos do Manchester City, juntaram-se ao grupo, uma semana depois da final da Liga dos Campeões, perdida para o Chelsea (1-0), no Porto.

Além de Gonçalo Guedes e do trio `inglês`, estiveram no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, os guarda-redes Rui Silva e Anthony Lopes, o defesa Nuno Mendes, os médios William Carvalho, João Palhinha, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Fernandes e Pedro Gonçalves e os avançados Rafa e André Silva.

Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador luso não foi visto no relvado, onde os 13 jogadores de campo realizaram exercícios com e sem bola, enquanto os dois guarda-redes trabalharam junto de uma das balizas.

A seleção portuguesa tem agendado outro particular de preparação para o Euro2020, diante de Israel, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na quarta-feira, véspera da partida para Budapeste, onde a equipa das `quinas` ficará concentrada durante a competição.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.