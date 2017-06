Último treino antes do Chipre ainda sem Quaresma

Lusa 02 Jun, 2017, 14:02 | Seleção Nacional

O jogador do Besiktas chegou lesionado à seleção nacional e continua sem trabalhar no relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, sendo certo que irá falhar o duelo com os cipriotas.



Pepe e Cristiano Ronaldo estão ainda ao serviço do Real Madrid, que no sábado disputa a final da Liga dos Campeões frente à Juventus, em Cardiff, e só vão chegar no inicio da próxima semana.



O selecionador Fernando Santos voltou a contar com 21 dos 24 eleitos, num treino em que jogadores realizaram os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola, nos primeiros 15 minutos, que foram abertos à comunicação social.



Às 12:30, igualmente na Cidade do Futebol, Fernando Santos vai fazer a antevisão do jogo com Chipre em conferência de imprensa.



Depois do particular de sábado, que terá inicio às 16:00, Portugal desloca-se a Riga, a 09 de junho, para enfrentar a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.



A seleção nacional, que é campeã europeia em título, vai, depois, participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 02 de julho, na Rússia.