Vários ausentes no primeiro treino de Portugal para dupla jornada

No primeiro treinado realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, foram nove os ausentes, que ficaram a realizar trabalho de ginásio, sendo certo que o central do Sporting, Gonçalo Inácio, que se estreou em convocatórias da seleção AA portuguesa, não vai integrar os trabalhos, uma vez que foi dado como "indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF".

O guarda-redes Rui Patrício, os defesas Nélson Semedo, que rendeu o lesionado Ricardo Pereira, e Domingos Duarte, os médios Rúben Neves, João Moutinho, João Mário e Bruno Fernandes e o avançado André Silva não integraram o apronto no relvado sob as ordens de Fernando Santos.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, os 16 jogadores foram divididos em dois grupos, para realizarem exercícios específicos com bola, à exceção dos guarda-redes Anthony Lopes e Diogo Costa, outro estreante, que trabalharam junto de uma das balizas.

Além dos guarda-redes, subiram ao relvado João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Raphaël Guerreiro, Nuno Mendes, Danilo, João Palhinha, Pedro Gonçalves, Bernardo Silva, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Rafa, Otávio, que também foi pela primeria vez convocado, e o capitão Cristiano Ronaldo.

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para 04 de setembro, em Debrecen, na Hungria.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os `play-offs` de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os `play-offs`.

Destas 12 equipas presentes nos `play-offs`, que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.