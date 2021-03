Vista para os `quartos`

Com um jogo ainda por disputar no grupo D, a equipa liderada por Rui Jorge está perto de assegurar um lugar entre as oito Seleções que passam aos quartos-de-final do torneio.







Portugal lidera o grupo com seis pontos, enquanto a Croácia e a Suíça estão nos lugares seguintes, ambas com três, e a Inglaterra em último, com zero. Na última jornada, a formação portuguesa defronta os suíços e basta um empate para garantir o apuramento.