Vitinha reclama o favoritismo de Portugal frente à Eslováquia

", declarou aos jornalistas.", acrescentou.O jogador disse ainda que, "como todos os jogadores" da seleção, quer jogar no duelo com a Eslováquia.".O jogador do Paris Saint-Germain falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino da seleção nacional, que prepara o embate do Grupo J, agendado para sexta-feira, em Bratislava.", frisou.Questionado sobre se a seleção portuguesa é, com o selecionador Roberto Martínez, um grupo fechado em que poucos novos jogadores têm possibilidade de serem convocados, Vitinha rejeitou essa ideia e garantiu que "todos podem chegar" à equipa.", referiu.A nível pessoal, Vitinha disse ter sido "um ano de muito crescimento" ao ter jogado num clube internacional, "com grandes colegas de equipa"."Permitiu-me crescer bastante. Apanhámos de tudo, apanhámos momentos difíceis também", confessou.Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, e, três dias depois, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo.Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.