Espanha assegura 16.ª presença em fases finais

A seleção espanhola segurou a vitória no agrupamento, ao somar 19 pontos, mais quatro do que os suecos, que foram relegados para os `play-offs`.

Campeã do mundo em 2010, na África do Sul, a Espanha conta 15 presenças em fases finais do Mundial, sem falhar nenhuma edição desde 1978. Em 2018, não foi além dos oitavos de final, fase em que foi eliminada pela Rússia, no desempate através de grandes penalidades.

A Espanha juntou-se ao anfitrião Qatar, ao sul-americano Brasil e às europeias Alemanha, Dinamarca, Bélgica, França, Croácia e Sérvia, como já qualificadas para o Mundial, que vai ser disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.